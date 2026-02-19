Dimensionamento scolastico | confermato il provvedimento ma rassicurazioni sulla gestione delle criticità

L’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria ha deciso di mantenere il provvedimento sul dimensionamento delle scuole, dopo aver analizzato le criticità emerse negli ultimi mesi. La scelta arriva in seguito a preoccupazioni di insegnanti e genitori, che avevano segnalato problemi di organizzazione e risorse. La regione si impegna ora a trovare soluzioni rapide per evitare disagi, soprattutto nelle aree più piccole. La decisione tiene conto delle esigenze di studenti e personale scolastico, con un occhio di riguardo alle criticità già segnalate.

I genitori degli studenti di Città di Castello hanno incontrato il commissario ad acta presso l'Ufficio scolastico regionale per discutere sulle necessità del territorio Confermato il provvedimento sul dimensionamento scolastico, ma dall'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria apertura sul fronte della gestione immediata. Al centro dell'incontro la protesta della comunità tifernate contro un provvedimento calato dall'alto con tempistiche che sembrano ignorare le necessità logistiche e didattiche del territorio. Nel dettaglio, i rappresentanti dei genitori hanno richiesto formalmente l'annullamento o la sospensione del provvedimento, incalzando il commissario sulle ragioni che lo hanno portato a discostarsi dalla delibera della giunta regionale n.

Dimensionamento scolastico, Tassinari (Forza Italia): "Il commissariamento impone una riflessione seria sulla gestione della Regione"Il commissariamento della Regione Emilia-Romagna, deciso dal Governo a causa del mancato approvamento dei piani di dimensionamento scolastico, solleva importanti questioni sulla gestione regionale.

Milleproroghe, al voto gli emendamenti in Commissione: tra le proposte sulla scuola la proroga delle graduatorie DSGA e il dimensionamento scolasticoLe Commissioni I e V della Camera esamineranno gli emendamenti al Milleproroghe, approvato dal Governo a fine 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre, perché vogliono decidere se prorogare le graduatorie DSGA e modificare il dimensionamento scolastico.

