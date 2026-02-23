Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec 5°edizione su cybercrime e guerra digitale

Il 4-5 marzo si svolge a Roma la quinta edizione di CyberSec, dedicata a cybercrime e guerra digitale. La conferenza, organizzata da Cybersecurity Italia, affronta questioni di norme, geopolitica e difesa informatica. Questa edizione si concentra su come le minacce online influenzano la sicurezza globale e coinvolge esperti e autorità italiane. La partecipazione vede coinvolti anche rappresentanti delle forze di polizia e aziende del settore. La discussione si concentra sui nuovi rischi emergenti nel mondo digitale.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune" è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia che si terrà il 4 e 5 marzo prossimi alla Scuola superiore di polizia. L'edizione 2026 è in collaborazione con Polizia di Stato, che attraverso il servizio della polizia postale e della sicurezza cibernetica è in prima linea sia nel contrasto al cybercrime sia nella protezione delle infrastrutture critiche informatiche nazionali. La conferenza si terrà il 4 e 5 marzo 2026 a Roma presso la Scuola superiore di polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec, la 5° conferenza su cybercrime e guerra digitaleIl 4-5 marzo si svolge a Roma CyberSec, la quinta conferenza dedicata a cybercrime e guerra digitale, organizzata da Cybersecurity Italia.

A Roma il summit IISFA su “Cybercrime, Artificial Intelligence e Digital Forensics”Il 12 dicembre 2025, Roma ospiterà il summit IISFA dedicato a “Cybercrime, Artificial Intelligence e Digital Forensics”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Open Day Nido e Micronido comunali; Comparto Sicurezza-Difesa triennio 2025/2027 - Convocazione incontri tecnici per i giorni 4 e 5 marzo 2026; Lucio Dalla: la grande serata in musica del Carlino e tanti altri eventi; Calendario film uscita marzo 2026.

Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec, 5°edizione su cybercrime e guerra digitaleRoma, 23 feb. (Adnkronos) - Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed organi ... iltempo.it

Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec, la 5° conferenza su cybercrime e guerra digitaleCybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano Cyberse ... adnkronos.com

Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec, la 5° conferenza su cybercrime e guerra digitale x.com

20 febbraio 2026 | Auditorium della Tecnica – Roma : – , . #Istituzioni, #itsacademy, esperti di #Cybersecurity - facebook.com facebook