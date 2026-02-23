Il 4-5 marzo torna a Roma CyberSec la 5° conferenza su cybercrime e guerra digitale

Il 4-5 marzo si svolge a Roma CyberSec, la quinta conferenza dedicata a cybercrime e guerra digitale, organizzata da Cybersecurity Italia. La scelta di questa data deriva dall’aumento delle minacce informatiche che coinvolgono governi e aziende, spingendo a un confronto diretto tra esperti e autorità. Durante l’evento si discuterà di norme, strategie di difesa e geopolitica in un contesto in rapido mutamento. La partecipazione di professionisti e rappresentanti istituzionali rende l’appuntamento particolarmente rilevante.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune" è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia che si terrà il 4 e 5 marzo prossimi alla Scuola superiore di polizia. L'edizione 2026 è in collaborazione con Polizia di Stato, che attraverso il servizio della polizia postale e della sicurezza cibernetica è in prima linea sia nel contrasto al cybercrime sia nella protezione delle infrastrutture critiche informatiche nazionali. La conferenza si terrà il 4 e 5 marzo 2026 a Roma presso la Scuola superiore di polizia.

A Roma il summit IISFA su “Cybercrime, Artificial Intelligence e Digital Forensics”Il 12 dicembre 2025, Roma ospiterà il summit IISFA dedicato a “Cybercrime, Artificial Intelligence e Digital Forensics”.

20 febbraio 2026 | Auditorium della Tecnica – Roma : – , . #Istituzioni, #itsacademy, esperti di #Cybersecurity - facebook.com facebook

#ITS. SAVE THE DATE! Il 10 giugno 2026, TTS Italia vi aspetta nel meraviglioso Palazzo Rospigliosi di Roma per il Convegno "AI e Cybersecurity per il #trasporto di passeggeri e merci". tinyurl.com/58wb85tn x.com