L’ambiguità sulle basi | Saprei rispondere agli Usa Ma non lo dice

Nel dibattito in Senato, Giorgia Meloni ha affermato di poter rispondere agli Stati Uniti riguardo alle basi militari, anche se non ha specificato dettagli o confermato ufficialmente questa posizione. Durante la replica alle opposizioni, la premier ha fatto capire di essere pronta a affrontare la questione, senza però entrare in particolari o fornire chiarimenti definitivi.

Nel corso della replica alle opposizioni in Senato, Giorgia Meloni sembra che stia per prendere il toro per le corna. «Se la richiesta di utilizzo delle basi Usa arrivasse in questo momento, non avrei dubbi a dare la risposta» dice. Poi prosegue: «Ma queste risposte si valutano nel momento e nel contesto in cui arrivano. Quindi, da parte mia, sarebbe poco serio dire qualcosa che vale per oggi, ma in uno scenario che domani potrebbe essere completamente diverso».