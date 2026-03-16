Il Pentagono ha assegnato a una nota azienda tecnologica un contratto da 20 miliardi di dollari per lo sviluppo di sistemi di difesa basati sull'intelligenza artificiale. La decisione segna un passo importante nell’ambito delle strategie militari degli Stati Uniti, con l’obiettivo di potenziare le capacità tecnologiche e di automazione delle forze armate. La notizia riguarda uno dei più grandi contratti mai firmati nel settore.

L’US Army ha assegnato ad Anduril un contratto decennale da 20 miliardi di dollari per integrare la piattaforma software Lattice nelle proprie reti operative. È la conferma che il modello dei grandi contractor storici della difesa è sotto pressione strutturale. La nuova generazione di appaltatori, cresciuta nella Silicon Valley e costruita attorno all’intelligenza artificiale, si muove più velocemente, con margini più alti e una capacità di innovazione che i colossi tradizionali faticano a replicare. La domanda non è più se i neoprime cambieranno l’industria della difesa, ma quanto ci metteranno a farlo Il Pentagono accelera sull’intelligenza artificiale e affida a una delle aziende simbolo della nuova industria militare tecnologica uno dei contratti più rilevanti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anduril incassa un appalto da 20 miliardi per la difesa Usa. Ecco perché è importante

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