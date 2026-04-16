Nel 2025, il Difensore Civico regionale ha esaminato 337 pratiche, un numero in aumento rispetto agli anni passati. Le segnalazioni riguardano principalmente servizi sanitari e questioni legate alle pensioni. Questa crescita si riflette in un incremento di segnalazioni provenienti dai cittadini su problemi relativi a queste aree. Il totale delle pratiche aperte evidenzia un interesse crescente per le modalità di accesso e gestione di servizi pubblici essenziali.

Nel corso dell’anno 2025, il Difensore Civico regionale ha esaminato un totale di 337 pratiche, registrando una crescita rilevante rispetto ai periodi precedenti. Il dato emerge da un bilancio che evidenzia come i cittadini siano sempre più portati a richiedere garanzie istituzionali per far fronte alle difficoltà nel navigare tra i servizi pubblici e le procedure amministrative. La pressione sui pilastri del welfare: sanità e previdenza. Le criticità che spingono le persone verso l’intervento del garante riguardano principalmente l’ambito sanitario. Le lunghe attese per ottenere esami o visite mediche rappresentano uno dei nodi più caldi, un problema alimentato in modo diretto dalle carenze di personale che rendono difficile l’accesso ai servizi essenziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difensore Civico: boom di segnalazioni tra sanità e pensioni

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