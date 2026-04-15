Liste d’attesa pensioni e burocrazia | sempre più cittadini chiedono aiuto il boom silenzioso delle segnalazioni

Negli ultimi mesi si registra un incremento di segnalazioni al difensore civico regionale, legate principalmente a liste d’attesa, pensioni e burocrazia. Sempre più cittadini si trovano in difficoltà nel gestire le pratiche con i servizi pubblici, riscontrando ritardi e mancanze di risposte. Questo aumento di richieste rappresenta un fenomeno che si manifesta come un vero e proprio “boom silenzioso”, segnalando criticità nelle relazioni tra utenti e amministrazioni pubbliche.

Non solo liste d’attesa e pensioni. Dietro l’aumento delle segnalazioni al difensore civico regionale c’è un cambiamento più ampio: cittadini sempre più in difficoltà nel districarsi tra servizi pubblici, procedure e risposte che non arrivano. Nel 2025 sono state 337 le pratiche esaminate, con un.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Avanti con i piani per il recupero delle liste d'attesa in Puglia: oltre 54mila cittadini richiamati in tre settimaneSono stati oltre 54mila, dal 2 al 25 febbraio, i cittadini pugliesi richiamati nell'ambito dei piani regionali per il recupero delle liste d'attesa,...

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Temi più discussi: Matteo Valentino è il nuovo presidente dei pensionati di Anp-Cia - CIA; Se il Ssn non basta più: quando la salute dipende dal reddito (e dalla famiglia); Liste d'attesa in Piemonte, 250 mila prestazioni straordinarie ma ancora non basta. Ed è scontro politico; Ordini medici a Meloni: Investire su professionisti per ridurre liste d’attesa.

A Milano diecimila in corteo contro liste d'attesa e privatizzazione: La sanità è un dirittoLa manifestazione, promossa dai partiti di centrosinistra, Cgil e realtà civiche, è partita da da Palazzo Lombardia fino a piazza XXV Aprile. In strada ... milano.repubblica.it

Anziani, 6.000 rinunciano alle cure: «Liste d'attesa lunghe e pensioni che non permettono di pagare le visite private»BELLUNO - Pensioni troppo basse, difficoltà a sbarcare il lunario. C'è un problema serio che si aggira tra gli anziani della provincia dolomitica: almeno il 10% dei pensionati bellunesi rinuncia a ... ilgazzettino.it

Dopo il flop referendario, il partito si riorganizza nei territori: congressi, liste da rifare e nuovi equilibri sotto l’ombrello dei Berlusconi - facebook.com facebook

Sintesi Meloni. Non si vota, si governa. Tra Trump e Europa, Europa. Priorità: Zes, liste d'attesa, sicurezza. Battaglie in Ue: stop patto di stabilità. Avversario: Conte. Tono: moderato. Punto forte: politica estera. Punto debole: no svolte innovative. Rischio gallegg x.com