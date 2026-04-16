A Cervia, una persona è intervenuta per fermare un pestaggio che coinvolgeva due ragazzi, ma è stata presa di mira dal gruppo. L'uomo, collaboratore di una squadra di calcio, è stato aggredito durante l'evento violento avvenuto quella sera. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'aggressione e sulle modalità con cui si sono svolti i fatti. La polizia sta indagando per chiarire l'esatta sequenza degli eventi.

Cosa è successo a Cervia quella sera?. Interviene per fermare una violenza a Cervia, ma diventa lui stesso bersaglio del branco. È la dinamica, brutale e sempre più frequente, che emerge dal racconto di quanto accaduto la sera del 4 aprile nella cittadina romagnola. Protagonista suo malgrado Mino Spano, residente a Sassuolo e collaboratore del settore giovanile neroverde, che si è trovato davanti a una scena di aggressione e ha deciso di non voltarsi dall’altra parte. Intorno alle 22:30, durante una passeggiata, l’uomo nota un gruppo di circa otto ragazzi accanirsi contro due giovani coppie. Calci, pugni, accerchiamento: una dinamica da pestaggio vero e proprio.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Difende due ragazzi da un pestaggio a Cervia, collaboratore del Sassuolo massacrato dal branco

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