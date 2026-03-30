Prelevato dal locale e massacrato di botte vicino al molo | brutale pestaggio a Bari Vecchia

Nella serata di domenica 29 marzo, a Bari Vecchia, un uomo di 38 anni proveniente da Capurso è stato aggredito da più persone. L’uomo è stato colpito con numerosi colpi e successivamente portato via dal luogo dell’aggressione. L’episodio si è verificato nei pressi del molo, e al momento sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare i responsabili.

Vittima un 38enne, che ha riportato una prognosi di 30 giorni. L'uomo sarebbe stato portato via da un gruppo di persone e ritrovato dagli amici con fratture e contusioni nei pressi del Molo Sant'Antonio Una violenta aggressione si è verificata nella serata di domenica 29 marzo a Bari Vecchia, dove un 38enne originario di Capurso è stato brutalmente picchiato da un gruppo di persone. L’uomo si trovava in un locale della zona quando, nel corso della serata, sarebbe stato avvicinato da alcuni individui e portato poco distante. A dare l’allarme sarebbero stati gli amici, insospettiti dal fatto che il 38enne non fosse rientrato nel locale. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Prelevato dal locale e massacrato di botte vicino al molo: brutale pestaggio a Bari Vecchia Articoli correlati Massacrato di botte al Rione Libertà, 68enne in coma dopo il pestaggioQuadro clinico gravissimo e aggressione brutale: per il 37enne autore del gesto si valuta l’ipotesi di tentato omicidio. Leggi anche: Brutale aggressione in casa a Porta Nuova, 86enne massacrato dal figlio: è gravissimo