Massacrato dal branco A processo padre e figlio La vittima chiede i danni

Un uomo è stato brutalmente aggredito da un gruppo di persone. È successo in strada, dove il soggetto è stato assalito a pugni e calci, fino a cadere a terra. Poi uno degli aggressori lo ha colpito alla testa con una mazza da baseball. Ora, padre e figlio sono sotto processo, mentre la vittima si sta battendo per ottenere un risarcimento.

Accerchiato dal branco, colpito a pugni e calci fino a cadere a terra e poi colpito alla testa da una mazza da baseball. Perché accusato di aver molestato alcuni ragazzi in paese. Vittima della brutale aggressione commessa il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2024 nel parcheggio di un supermercato in via Volta a Macherio un 34enne del posto, che ieri si è costituito parte civile all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Elena Sechi per tentato omicidio. Alla sbarra per tentato omicidio altri tre residenti a Macherio: padre e figlio, un 53enne già noto alle forze dell'ordine e un 18enne nonché un 20enne.

