Diego Lainez è sfiorato sulla schiena e crolla tenendosi il petto | simulazione ridicola in Champions Cup

Durante la partita tra Seattle Sounders e Tigres, valida per la Champions Cup, l’attaccante messicano ha simulato un contatto sul petto, cadendo a terra e tenendosi il petto. Il gesto è stato molto criticato e considerato antisportivo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno commentato l’episodio come una simulazione evidente e poco corretta.

Gesto molto antisportivo di Diego Lainez durante Seattle Sounders-Tigres di Champions Cup: l'attaccante messicano si è reso protagonista di una orribile simulazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Banda crolla dopo colpo al petto: Napoli batte Lecce 2-1Lameck Banda, attaccante esterno del Lecce, è crollato negli ultimi minuti della sconfitta per 2-1 contro il Napoli allo Stadio Diego Armando... Dramma sfiorato a Santa Maria di Castellabate: crolla un grosso pino a Villa MatarazzoAvrebbe potuto avere conseguenze peggiori, la caduta di un grosso pino a Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, nella notte di sabato.