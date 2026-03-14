Nel match tra Napoli e Lecce, Lameck Banda, attaccante esterno dei giallorossi, è stato colpito al petto e si è accasciato negli ultimi minuti della partita. L'incontro si è concluso con la vittoria del Napoli per 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona. I giocatori e il personale medico sono intervenuti subito sul campo.

Lameck Banda, attaccante esterno del Lecce, è crollato negli ultimi minuti della sconfitta per 2-1 contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Il giocatore ha subito un colpo al petto poco prima di perdere l’equilibrio e ha richiesto assistenza medica immediata senza aver mai perso i sensi. La partita si è conclusa con la vittoria degli azzurri dopo che Rasmus Hojlund e Matteo Politano hanno ribaltato il vantaggio iniziale ottenuto da Jamil Siebert per i Salentini. Nonostante l’esito negativo in campo, le prime notizie sul benessere fisico dell’atleta sono rassicuranti. L’incidente: dinamica del collasso. Nel finale di gara, Antonio Conte, allenatore della squadra ospite, ha notato immediatamente le difficoltà respiratorie di Banda mentre questi era vicino alla linea laterale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banda crolla dopo colpo al petto: Napoli batte Lecce 2-1

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