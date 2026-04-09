Festa del Falò Commercianti per un giorno e il Garage Sale | tutti gli eventi del weekend nel Forlivese

Nel fine settimana nel Forlivese si svolgono diversi eventi che coinvolgono tutta la comunità. A Rocca San Casciano si tiene uno spettacolo con giganti di paglia, mentre in Fiera si svolge una manifestazione dedicata al riuso. Sono programmati anche eventi sportivi e appuntamenti di teatro civile, offrendo una varietà di attività per i partecipanti. La zona si anima con iniziative pensate per diverse fasce di pubblico, tutte concentrate nel weekend.

Dallo spettacolo unico dei giganti di paglia a Rocca San Casciano alla grande kermesse del riuso in Fiera, fino agli appuntamenti con lo sport e il teatro civile. Ecco la guida agli eventi principali a Forlì e nei comuni limitrofi per questo fine settimana che sta per iniziare.L'evento clou: a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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