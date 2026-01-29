Omaggio a Celentano teatro dialettale Pomeriggi del bicchiere e danza contemporanea | gli eventi del weekend forlivese

Il fine settimana a Forlì porta tante proposte di svago. Si inizia con un omaggio a Celentano, seguito da spettacoli teatrali in dialetto e da performance di danza contemporanea. In città ci sono eventi per tutti, dai più giovani agli adulti, che vogliono passare qualche ora in allegria e musica.

Nel Forlivese il weekend si apre all'insegna dell'intrattenimento con musica e spettacoli teatrali per grandi e piccini. In scena ci sono le commedie che hanno fatto la storia come "La Locandiera" di Goldoni, ma anche la danza contemporanea, le favole per i più piccoli e le melodie dell'Europa.

