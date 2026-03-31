Arriva il ciclone Erminio i consiglieri Di Pillo e D' Andrea | La paratie vanno subito riparate FOTO

Un fronte perturbato, denominato ciclone “Erminio”, sta interessando il centro Italia, con particolare intensità sulla costa abruzzese. In città, i consiglieri comunali hanno richiesto interventi immediati per le paratie, che necessitano di riparazioni urgenti. Le previsioni meteo indicano un proseguimento delle condizioni di maltempo nei prossimi giorni.

Il maltempo è arrivato in città e le previsioni dei prossimi giorni non sono migliori a causa del ciclone “Erminio” che si ta abbattendo sul centro Italia e che non sta risparmiando la costa abruzzese. Per questo i consiglieri comunali Massimiliano Di Pillo e Giovani D’Andrea (Pettinari sindaco) lanciano un appello perché si intervenga immediatamente sulle paratie, ovvero le cosiddette “porte vinciane” per cui il gruppo, già nella scorsa legislatura, ha portato avanti la sua battaglia. Non solo, dai due consiglieri arriva anche la richiesta di accogliere le sollecitazioni sul Psda (Piano stralcio alluvioni) “per garantire sicurezza e prevenire danni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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