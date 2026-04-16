Di Livio sicuro | Giusto il rinnovo di Spalletti ma bisogna fare qualcosa per tornare ad alti livelli L’analisi dell’ex bianconero

L’ex calciatore della Juventus ha commentato il rinnovo di Luciano Spalletti, definendolo giusto, ma ha aggiunto che sono necessari interventi aggiuntivi per raggiungere livelli più elevati. Di Livio ha espresso fiducia nel lavoro già avviato, sottolineando comunque l’importanza di ulteriori azioni per migliorare la squadra. La sua analisi si concentra sulle prospettive future e sui passi da compiere per incrementare le possibilità di successo.

di Luca Fioretti Di Livio, ex calciatore della Juve, promuove il rinnovo di Luciano Spalletti, ma per tornare a competere serve ben altro. Durante un recente intervento ai microfoni di Rai Sport, Angelo Di Livio ha espresso il suo parere sul futuro della panchina della Juventus. Di Livio ha commentato la decisione di mantenere Luciano Spalletti alla guida tecnica, elogiando quanto di buono fatto finora. Secondo l’opinionista, la scelta di proseguire insieme è assolutamente corretta, considerando il grande impegno e quanto visto sul campo nel corso dell’ultima stagione sportiva. L’ex giocatore bianconero si è poi spostato sulle mosse che la dirigenza dovrà necessariamente effettuare nel prossimo mercato per rafforzare l’organico e tornare ad alti livelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Livio sicuro: «Giusto il rinnovo di Spalletti ma bisogna fare qualcosa per tornare ad alti livelli». L’analisi dell’ex bianconero Notizie correlate Di Livio sicuro: «Giusto il rinnovo di Spalletti ma bisogna fare per tornare ad alti livelli». L’analisi dell’ex bianconerodi Luca FiorettiDi Livio, ex calciatore della Juve, promuove il rinnovo di Luciano Spalletti, ma per tornare a competere serve ben altro Durante un... Paganini consiglia la Juve: «La partita contro il Galatasaray ha confermato una cosa. Se vuole tornare ad alti livelli bisogna fare questo»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...