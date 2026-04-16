Di Livio sicuro | Giusto il rinnovo di Spalletti ma bisogna fare per tornare ad alti livelli L’analisi dell’ex bianconero

L’ex calciatore della Juventus ha commentato il rinnovo di Luciano Spalletti, definendolo una scelta corretta. Tuttavia, ha aggiunto che per raggiungere livelli più alti nel campionato è necessario fare interventi e investimenti mirati. La sua analisi si concentra sulla necessità di miglioramenti strutturali per competere ai vertici. Nessuna indicazione su possibili nomi o strategie specifiche, ma si evidenzia l’importanza di un passo ulteriore rispetto alle decisioni recenti.

di Luca Fioretti Di Livio, ex calciatore della Juve, promuove il rinnovo di Luciano Spalletti, ma per tornare a competere serve ben altro. Durante un recente intervento ai microfoni di Rai Sport, Angelo Di Livio ha espresso il suo parere sul futuro della panchina della Juventus. Di Livio ha commentato la decisione di mantenere Luciano Spalletti alla guida tecnica, elogiando quanto di buono fatto finora. Secondo l’opinionista, la scelta di proseguire insieme è assolutamente corretta, considerando il grande impegno e quanto visto sul campo nel corso dell’ultima stagione sportiva. L’ex giocatore bianconero si è poi spostato sulle mosse che la dirigenza dovrà necessariamente effettuare nel prossimo mercato per rafforzare l’organico e tornare ad alti livelli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Livio sicuro: «Giusto il rinnovo di Spalletti ma bisogna fare per tornare ad alti livelli». L’analisi dell’ex bianconero Notizie correlate Paganini consiglia la Juve: «La partita contro il Galatasaray ha confermato una cosa. Se vuole tornare ad alti livelli bisogna fare questo»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... McTominay: “Odio non giocare, ho lavorato molto per tornare ad alti livelli”Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BBCAlba dopo la vittoria sul Cagliari grazie ali suo gol nei primi...