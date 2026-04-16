Design Week | la bioarchitettura marchigiana sfida il vuoto a Milano

Durante la Design Week di Milano, la bioarchitettura proveniente dalle Marche si presenta in una mostra presso la Galleria Orlandi. L’esposizione mette in evidenza progetti e realizzazioni realizzati con tecniche e materiali sostenibili, rappresentando un esempio della produzione regionale nel settore. L’evento si inserisce nel programma dedicato al design e all’architettura, attirando visitatori e professionisti interessati alle soluzioni innovative nel campo della bioarchitettura.

L’eccellenza della bioarchitettura marchigiana approda nel cuore pulsante del design internazionale presso la Galleria Orlandi a Milano. In occasione della Milano Design Week, l’azienda di Sassoferrato, Diasen, presenta Kenosis, un’installazione immersiva concepita dall’architetto D’Antrassi che trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio architettonico dove il vuoto e la materia naturale dialogano costantemente. Il progetto si manifesta attraverso quattro elementi monumentali che, giocando con forme e colori differenti, tracciano un perimetro simbolico simile a un cromlech contemporaneo. Questa disposizione richiama il concetto greco di temenos, ovvero uno spazio sacro, delineando un percorso architettonico che invita al passaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week: la bioarchitettura marchigiana sfida il vuoto a Milano Notizie correlate Milano Art Week: l’arte contemporanea sfida il vuoto nel socialeL’Opera Cardinal Ferrari ospiterà il prossimo 16 aprile, alle ore 10:30, una tappa fondamentale del progetto La Città a-venire all’interno della... maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La marchigiana Diasen alla Milano Desing Week con l'installazione immersiva; SICIS alla Milano Design Week 2026 con Impossible to ignore; Bernabò Home Gallery: l’integrazione dell’arte moderna come standard progettuale nell’Interior Design; Progettare spazi ibridi: l’equilibrio tra design d’autore e aree living per famiglie. Il biglietto da visita della Design Week milanese non è più solo una sedia d’autore o un’installazione d’avanguardia, ma il conto dell’albergo. Per molti visitatori, professionisti e aziende internazionali, l’edizione di quest’anno ha confermato un nuovo standar - facebook.com facebook AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com