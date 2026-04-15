Milano Art Week | l’arte contemporanea sfida il vuoto nel sociale

Il 16 aprile alle 10:30, l’Opera Cardinal Ferrari sarà sede di una tappa del progetto La Città a-venire, inserita nella cornice della Milano Art Week 2026. L’evento si concentra sull’arte contemporanea come strumento di riflessione sul ruolo sociale e urbano, coinvolgendo artisti, curatori e pubblico in un dialogo che mira a stimolare un confronto diretto sui temi della città e del suo futuro.

L’Opera Cardinal Ferrari ospiterà il prossimo 16 aprile, alle ore 10:30, una tappa fondamentale del progetto La Città a-venire all’interno della cornice della Milano Art Week 2026. L’iniziativa artistico-scientifica, proposta dal Centro Studi Assenza APS, porterà l’arte contemporanea direttamente nei luoghi dedicati all’accoglienza e al supporto sociale, trasformando la sede in via Boeri 3 in un punto di incontro tra estetica e solidarietà. La manifestazione milanese, promossa dal Comune, si configura come uno dei pilastri dell’arte contemporanea nel Paese, estendendosi per quattro giorni attraverso un mosaico urbano che include gallerie, fondazioni, spazi indipendenti e musei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Art Week: l’arte contemporanea sfida il vuoto nel sociale Milano Art Week, torna la settimana dell’arte contemporanea: eventi diffusi e musei ‘contaminati’Milano – Con oltre 490 appuntamenti promossi da 260 realtà, torna da oggi fino a domenica la Milano Art Week, la settimana dedicata all’arte... Milano Art Week e Design Week 2026: BiM presenta “Paper/Northern Lights” di Gianni Pettena, tra arte partecipativa e spazio in trasformazione“Paper/Northern Lights” nasce da un’idea radicale: lo spazio non è qualcosa di fisso, ma un organismo vivo, che si modifica attraverso l’interazione...