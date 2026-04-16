Design Week | fuga da Milano verso Torino per risparmiare il 70%

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Design Week di Milano, molti professionisti e aziende internazionali stanno scegliendo di soggiornare a Torino per ridurre i costi. La differenza di prezzo negli hotel tra le due città è significativa, con Torino che offre tariffe più basse. Questa tendenza si sta diffondendo tra chi partecipa all’evento, spostando il focus da Milano a Torino come meta preferita per il soggiorno.

La pressione economica esercitata dai costi alberghieri durante la Design Week milanese sta spingendo professionisti e aziende internazionali a spostare il perno del proprio soggiorno verso Torino. Con tariffe che nei capoluoghi lombardi superano i 700 euro per una camera da quattro stelle, la logistica del settore si sta riorganizzando su basi di pura sostenibilità finanziaria. L’impennata dei prezzi milanesi e la fuga verso il Piemonte. Il mercato dell’ospitalità a Milano subisce una distorsione verticale in concomitanza con il Salone del Mobile, un fenomeno che colpisce duramente anche chi opera nel comparto della moda durante le settimane della Fashion Week.🔗 Leggi su Ameve.eu

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