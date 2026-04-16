Design Week | fuga da Milano verso Torino per risparmiare il 70%

Durante la Design Week di Milano, molti professionisti e aziende internazionali stanno scegliendo di soggiornare a Torino per ridurre i costi. La differenza di prezzo negli hotel tra le due città è significativa, con Torino che offre tariffe più basse. Questa tendenza si sta diffondendo tra chi partecipa all’evento, spostando il focus da Milano a Torino come meta preferita per il soggiorno.

La pressione economica esercitata dai costi alberghieri durante la Design Week milanese sta spingendo professionisti e aziende internazionali a spostare il perno del proprio soggiorno verso Torino. Con tariffe che nei capoluoghi lombardi superano i 700 euro per una camera da quattro stelle, la logistica del settore si sta riorganizzando su basi di pura sostenibilità finanziaria. L’impennata dei prezzi milanesi e la fuga verso il Piemonte. Il mercato dell’ospitalità a Milano subisce una distorsione verticale in concomitanza con il Salone del Mobile, un fenomeno che colpisce duramente anche chi opera nel comparto della moda durante le settimane della Fashion Week.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design Week: fuga da Milano verso Torino per risparmiare il 70% Notizie correlate maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Milano troppo cara? Per la Design Week la nuova frontiera è dormire a Torino: ecco quanto si risparmia – Il videoIl biglietto da visita della Design Week milanese non è più solo una sedia d’autore o un’installazione d’avanguardia, ma il conto dell’albergo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Design Week: la mappa dei primi eventi imperdibili; Gli appuntamenti da non perdere alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week; A di Alcova, N di Natura, U di Under18: il dizionario della Design Week tra appuntamenti e tendenze. Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdereDal 20 al 26 aprile Milano si apre il sipario sulla Milano Design Week. Dal Salone del Mobile e Fuorisalone: ecco cosa ci attende ... iconmagazine.it Milano Design Week. Salone e Fuorisalone, gli appuntamenti FOOD da non perdereMilano Design Week 2026 è la settimana internazionale dedicata al design che si svolge a Milano dal 20 al 26 aprile. Comprende due eventi principali: il Salone del Mobile Milano 2026 e il Fuorisalone ... foodaffairs.it SAVE THE DATE La Milano Design Week 2026 si avvicina e sono felice di invitarvi a tre appuntamenti speciali che mi vedranno protagonista durante una settimana intensa di creatività, ricerca e ispirazione. Tre indirizzi da segnare in agenda, tre occasioni - facebook.com facebook AC × @intimissimi — Milano Design Week 2026 Venite a scoprire una nuova opera, parte del progetto “Beauty Begins Inside”, in collaborazione con @intimissimi. 21 — 26 aprile 10:00 — 20:30 Intimissimi, Via Montenapoleone — Milano Curato da @Sandiez x.com