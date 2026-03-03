Depuratore di Cesarò aggiudicata la gara per l’appalto integrato di adeguamento

È stata aggiudicata la gara per l’appalto integrato di adeguamento del depuratore a Cesarò. Le operazioni di gara, che comprendevano la progettazione esecutiva e i lavori di aggiornamento dell’impianto, si sono concluse con l’assegnazione dell’appalto. Ora si attende l’avvio dei lavori e la fase successiva al completamento della procedura.

Si sono concluse le operazioni di gara relative all'appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione a Cesarò. A renderlo noto è il professor Fabio Fatuzzo, commissario straordinario unico per la depurazione e il risuso delle acque reflue.All’esito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Centro comunale di raccolta rifiuti, aggiudicato l’appalto per l'adeguamentoVia libera all’intervento in contrada Imbriacola: un investimento da oltre 850 mila euro per migliorare la gestione ambientale dell’isola Sono stati... Porto storico di Messina e scalo di Milazzo, in appalto l'adeguamento della pavimentazioneIn appalto dall'Autorità di Sistema dello Stretto i lavori di adeguamento della pavimentazione e degli arredi del porto storico di Messina e dello...