Il sindaco ha comunicato che entro il mese di maggio sarà annunciata la ditta incaricata di realizzare il nuovo depuratore in città. La decisione arriva dopo un percorso di progettazione e consultazioni, che ha coinvolto le autorità locali e i soggetti interessati. Il progetto prevede l’installazione di un impianto per il trattamento delle acque reflue, con l’obiettivo di migliorare la qualità del ciclo idrico e rispondere alle richieste di una gestione più sostenibile delle risorse idriche.

Tempo di lettura: 2 minuti Il funzionamento del ciclo idrico integrato e una maggiore sensibilità collettiva sull’uso sostenibile dell’ acqua. Sono stati questi i temi al centro della iniziativa promossa questa mattinata con la partecipazione del sindaco di Benevento Clemente Mastella e Amina Ingaldi, consigliere di amministrazione di Gesesa, che hanno accolto studenti e docenti della Scuola Internazionale del Sannio presso il depuratore di Ponte delle Tavole per illustrarne le attività sollecitando nel contempo una riflessione sull’uso corretto dell’acqua. Gli studenti hanno potuto visitare l’impianto e avere chiarimenti da operatori e funzionari sull’importanza del bene primario dell’acqua.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Depuratore in città, l’annuncio di Mastella: “Entro maggio sarà nota la ditta che lo realizzerà”

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