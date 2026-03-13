Parco delle Streghe Mastella | Prima pietra entro ottobre Sarà volano per il turismo

Il Comune di Benevento ha annunciato che la prima pietra del Parco delle Streghe verrà posata entro ottobre, segnando l’inizio dei lavori di un intervento considerato importante per il rilancio turistico della città. Il progetto fa parte di un programma di rigenerazione urbana sostenibile e mira a creare un’area dedicata alle attrazioni culturali e naturalistiche. I lavori sono stati presentati ufficialmente dall’amministrazione locale, che si impegna a realizzarli nei tempi previsti.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende forma il Parco delle Streghe, uno degli interventi più ambiziosi inseriti nel Programma di rigenerazione urbana sostenibile dall’amministrazione comunale di Benevento. L’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo è stato formalizzato con una determina del dirigente del settore Lavori pubblici Antonio Iadicicco, così come è stato affidato l’incarico per la progettazione del “Volo delle Streghe”, uno dei segmenti più scenografici dell’attrazione che sorgerà all’interno del Parco De Mita. Il progetto prevede la realizzazione di una passerella pedonale sopraelevata che si snoderà tra gli alberi del fitto bosco che costeggia il fiume Sabato, in un percorso accattivamente pensato per richiamare la tradizione popolare legata alle janare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parco delle Streghe, Mastella: “Prima pietra entro ottobre. Sarà volano per il turismo” Articoli correlati Rome Technopole a Pietralata, posata la prima pietra: "Polo d'eccellenza, sarà pronto entro un anno"Un polo avanzato dedicato alla ricerca e all'alta tecnologia a Pietralata entro il 2026. Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, fissate le scadenze: prima pietra entro il 2027 Una raccolta di contenuti su Parco delle Streghe Mastella Prima... Argomenti discussi: Parco delle streghe a Benevento: parte la progettazione. PARCO DELLE STREGHE. MASTELLA: VOLANO CULTURALE, TURISTICO ED ECONOMICOIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in occasione dell’inaugurazione di Choco Italia in tour al corso Garibaldi di Benevento, è intervenuto sulla realizzazione del Parco delle Streghe di ... tvsette.net Parco delle streghe a Benevento: parte la progettazioneParco delle Streghe, si parte con la progettazione. E nel mirino c'è già la prima pietra: via ai lavori a ottobre. Palazzo Mosti punta con determinazione al principale ... ilmattino.it