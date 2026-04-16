Dal 9 al 12 aprile, la Fiera di Roma ha ospitato la 36ª edizione di Romics, con numerosi stand dedicati a fumetto, cinema, gaming e cultura pop. La manifestazione ha visto la presentazione ufficiale e ha attirato visitatori interessati a diverse aree del settore, offrendo spettacoli e attività legate al mondo del divertimento e dell’intrattenimento. L’evento si è svolto nel rispetto delle modalità stabilite e ha coinvolto vari espositori e appassionati.

Dopo la presentazione ufficiale, Romics 36 è entrato nel vivo trasformando la Fiera di Roma, dal 9 al 12 aprile, in uno spazio dedicato a fumetto, cinema, gaming e cultura pop. Presenti nella giornata di sabato, tradizionalmente quella più affollata, il Romics si è confermato ancora una volta un punto di riferimento per appassionati e curiosi, un flusso continuo di persone, un’energia diffusa e quella sensazione familiare che ogni edizione riesce a ricreare. Tra padiglioni e community. Fin dall’ingresso, l’impatto è quello tipico del Romics, grande affluenza, ma anche un’organizzazione capace di reggere il ritmo di migliaia di visitatori. I padiglioni si riempiono velocemente, tra stand editoriali, merchandise, fumetti e spazi dedicati all’intrattenimento.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dentro il Romics 36: tra stand, gaming e spettacoli

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