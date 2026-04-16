Dentista e prestiti | vinta la battaglia per i rimborsi medici

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due pazienti assistiti da un'associazione di consumatori hanno ottenuto l’annullamento dei finanziamenti per cure odontoiatriche non portate a termine e il rimborso delle somme versate. La sentenza rappresenta il primo risultato positivo in una vicenda complessa che coinvolge un’azienda nel settore dentale. La questione riguarda prestiti legati a trattamenti medici, con le persone che hanno visto riconosciuti i propri diritti attraverso questa decisione giudiziaria.

Due pazienti assistiti da Federconsumatori hanno ottenuto l’annullamento dei finanziamenti legati a cure odontoiatriche non completate e il rimborso delle somme versate, segnando il primo successo concreto nella gestione della complessa vicenda Visodent. La risoluzione delle posizioni debitorie è avvenuta dopo un’intensa istruttoria che ha portato l’istituto finanziatore a riconoscere le criticità riscontrate nei trattamenti medici interrotti. Il caso si è sviluppato attorno a contratti di credito strettamente vincolati a piani terapeutici con la struttura Visodent, i quali sono proseguiti in termini di rateizzazioni nonostante le prestazioni cliniche fossero state interrotte prima del termine previsto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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