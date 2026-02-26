Dritti al cuore - Quando la battaglia sarà perduta e vinta

Si conclude la rassegna Dritti al cuore domenica 12 aprile alle 19 ai Carichi Sospesi, con il Collettivo 555 in scena con “Quando la battaglia sarà perduta e vinta”, spettacolo interpretato da Over 65. In scena una tessitura sotterranea di situazioni che attraversano il tempo: sette interpreti condividono uno spazio evocato da immagini che rimandano a istanti di vita. Per un momento appartengono alla stessa tribù, intrecciano interazioni fisiche e condividono destini. Ad accompagnare questi paesaggi umani è una colonna sonora che amplifica le situazioni sceniche e ne espande il respiro. Non c’è una vera e propria cornice narrativa né una trama definita, ma ogni personaggio custodisce la propria storia, anche nella sua evanescenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dritti al cuore - "Sangue"L’Associazione Carichi Sospesi compie un nuovo passo verso l’accessibilità culturale, introducendo la traduzione simultanea in LIS (Lingua dei Segni...

Dritti al cuore - "Uman?"Quante volte ci siamo sentiti incapaci di reagire di fronte al dolore degli altri? E quante volte abbiamo cercato di distrarci, di trovare sollievo...

Giovanna d’Arco La Ragazza che Vide la Croce nel Fuoco

Dritti al cuore - Berlino. Interno 7Un nuovo appuntamento per la rassegna Dritti al cuore ai Carichi Sospesi a Padova, domenica 15 Marzo alle 19, con Marco De Rossi e Marco Duse, spettacolo che racconta la vita di Lutz Eigendorf, ... padovaoggi.it

Dritti al cuore - Alfredino. L'Italia in fondo a un pozzoIn programma domenica 22 Marzo, alle 19, ai Carichi Sospesi la rassegna Dritti al cuore ospita Alfredino. L’Italia in fondo a un pozzo, di e con Fabio Banfo, regia Serena Piazza, spettacolo di Effet ... padovaoggi.it

