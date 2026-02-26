Hospice la battaglia vinta | È tornato lo psicologo

EMPOLI Una battaglia vinta grazie a una presa di posizione pubblica da parte dell’associazione Amici dell’Hospice, al sostegno delle famiglie dei pazienti e all’intervento delle istituzioni. All’Hospice San Martino di Empoli è ripresa l’attività dello psicologo, interrotta lo scorso 31 gennaio. "Come avevamo avuto modo di osservare – commenta l’associazione Amici dell’Hospice Empoli – la figura dello psicologo è fondamentale sia per garantire un supporto ai pazienti ricoverati in cure palliative all’interno della struttura e a domicilio, sia per sostenere i familiari nei momenti più delicati, ma anche per supportare e supervisionare l’attività del personale che opera all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

