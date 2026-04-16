DeepL presenta la traduzione vocale in tempo reale aprendo nuove frontiere linguistiche con Voice-to-Voice

Un'azienda ha annunciato il lancio di una funzione di traduzione vocale in tempo reale, chiamata Voice-to-Voice. Questa novità permette di tradurre le conversazioni parlando, senza bisogno di scrivere. La nuova versione include anche miglioramenti per la qualità delle traduzioni e la precisione. L'obiettivo è facilitare comunicazioni più fluide tra persone che parlano lingue diverse, senza dover passare attraverso la digitazione o l'uso di app separate.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE L’azienda introduce anche la nuova generazione della sua piattaforma DeepL Translator, andando oltre il concetto di semplice traduzione per offrire un’infrastruttura AI integrata negli stack tecnologici aziendali COLONIA, Germania, 16 aprile 2026 PRNewswire — DeepL, leader globale nell’IA linguistica, annuncia oggi DeepL Voice-to-Voice, una suite di soluzioni per la traduzione in tempo reale progettata per la comunicazione vocale dal vivo. Con l’estensione dei propri servizi alla traduzione da voce a voce, l’azienda offre traduzioni vocali istantanee per riunioni virtuali, conversazioni in presenza e interazioni con i clienti tramite API, consentendo ai team di collaborare ovunque senza barriere linguistiche.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - DeepL presenta la traduzione vocale in tempo reale, aprendo nuove frontiere linguistiche con Voice-to-Voice Notizie correlate DeepL introduce nuova interfaccia vocale in tempo reale per traduzioni multilingue più fluide e intuitiveDeepL ha reso disponibile una nuova API dedicata alla traduzione vocale in tempo reale, aprendo la strada a un’evoluzione significativa delle... Voice cloning: cos’è la clonazione vocale e perché è diventata un rischio realeLa voce non è solo un suono prodotto dalla vibrazione delle corde vocali, ma è anche famiglia, affetti, luoghi, ricordi, emozione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: DeepL e l’AI delle traduzioni: Troppa regolamentazione spinge le aziende verso gli USA. DeepL presenta la traduzione vocale in tempo reale, aprendo nuove frontiere linguistiche con Voice-to-VoiceL'azienda introduce anche la nuova generazione della sua piattaforma DeepL Translator, andando oltre il concetto di semplice traduzione per offrire un'infrastruttura AI integrata negli stack tecnolo ... adnkronos.com DeepL presenta la sua nuova soluzione di traduzione vocale basata sull'IA: DeepL VoiceCOLONIA, Germania, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale dell'IA linguistica, annuncia oggi il lancio della sua prima soluzione di traduzione vocale, DeepL Voice, con la presentazione ... notizie.tiscali.it