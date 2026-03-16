La clonazione vocale è una tecnologia che consente di riprodurre fedelmente una voce umana attraverso l’uso di intelligenza artificiale. Questa tecnica viene adottata in vari ambiti, dalla creazione di contenuti digitali alla comunicazione. Tuttavia, la crescente diffusione di questa tecnologia solleva preoccupazioni legate alla possibilità di utilizzi fraudolenti o ingannevoli. La voce, oltre a essere un suono, rappresenta anche emozioni, ricordi e relazioni.

La voce non è solo un suono prodotto dalla vibrazione delle corde vocali, ma è anche famiglia, affetti, luoghi, ricordi, emozione. È un prisma di dettagli che caratterizza noi stessi, le persone che amiamo e quelle che costellano la nostra vita, e che non può essere eguagliata. Proprio come un’impronta digitale. O almeno così pensavamo, fino all’avvento del voice cloning, la clonazione vocale che sta divenendo sempre di più un rischio concreto, per tutti noi. Scopriamo di cosa si tratta e quali conseguenze comporta. Vi raccomandiamo. Deepfake: è possibile riconoscere i contenuti falsi creati dall'AI?. Il termine deepfake deriva dalla crasi delle parole inglesi "deep learning", tecnica di intelligenza artificiale che tenta di eguagliare il cervell. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Voice cloning: cos’è la clonazione vocale e perché è diventata un rischio reale

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