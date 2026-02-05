Decreto Sicurezza dal fermo preventivo al nuovo daspo fino al divieto dei coltelli ai minorenni | tutte le novità

Il governo ha approvato una serie di misure per rafforzare la sicurezza. Sono stati introdotti nuovi strumenti come il daspo per allontanare chi crea problemi, e il divieto di portare coltelli ai minorenni. Le forze dell’ordine potranno fermare e controllare più facilmente chi partecipa a manifestazioni considerate a rischio, mentre sono state create liste separate per chi commette reati con motivazioni giustificanti. La stretta riguarda soprattutto baby gang e episodi di violenza tra i giovani, con l’obiettivo di ridurre i rischi e aumentare la tutela delle persone.

Cortei e manifestazioni off limits per i violenti e i sospetti, un registro separato per i reati con 'causa di giustificazione', una pesante stretta su baby gang e coltelli tra i giovani, comprese le multe per i genitori. Il decreto legge approvato in Cdm si arricchisce di nuove norme, molte delle quali provenienti dall'altro disegno di legge (anch'esso approvato) e finite poi nel dl dopo i disordini di Torino e la morte di un giovane studente accoltellato in una scuola a La Spezia. Nel ddl restano invece altre misure come lo sgombero immediato anche per le seconde case occupate. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo al nuovo daspo, fino al divieto dei coltelli ai minorenni: tutte le novità Approfondimenti su Decreto Sicurezza Decreto Sicurezza, le novità: fermo preventivo, nuovo daspo, il divieto dei coltelli ai minorenni Da oggi il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce misure più dure contro i violenti e i giovani. Decreto sicurezza, dal divieto di vendere coltelli ai minorenni al fermo preventivo prima dei cortei: i punti in bozza dl Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Decreto Sicurezza Argomenti discussi: Decreto Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le misure; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Decreto sicurezza, intesa sul fermo di 12 ore e nel disegno ci sarà il blocco navale. Sul testo il confronto con il Colle; Sicurezza, i sospetti accompagnati in caserma: così funzionerà il fermo di 12 ore. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto sicurezza: nuove norme e annuncio di Giorgia MeloniDecreto sicurezza approvato, via libera dal Cdm: fermi preventivi e divieti mirati per garantire ordine e tutela durante le manifestazioni. Tutti i dettagli. notizie.it Decreto sicurezza approvato dal governo: fermo fino a 12 ore, procedibilità d’ufficio e nuove regole per le forze dell’ordine – Tutte le novitàVia libera del Consiglio dei ministri al pacchetto. Fuori, per ora, le norme sull’immigrazione: arriveranno con un decreto a parte ... lanuovasardegna.it Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Sanzioni ai genitori di minori che portano coltelli vietati #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/02/05/bozza-del-decreto-sicurezza-piazze-vietate-ai-con facebook Decreto Sicurezza 2026, approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale: le novità x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.