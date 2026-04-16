Decreto PNRR è legge | novità su It-wallet anche a 14 anni Cie over70 a durata illimitata tessera elettorale digitale entro un anno

Il decreto PNRR è diventato legge dopo l’approvazione definitiva del Senato con 101 voti favorevoli, 62 contrari e 2 astenuti. Tra le novità previste ci sono l’introduzione di It-wallet anche per i minorenni a partire dai 14 anni, l’estensione della validità della Cie over70 a tempo illimitato e la possibilità di ottenere la tessera elettorale digitale entro un anno. La legge riguarda vari aspetti del digitale e dei servizi pubblici.

Il decreto Pnrr è legge. L’Aula del Senato ha infatti concesso la fiducia al governo sulla legge di conversione del provvedimento, approvandolo in via definitiva con 101 voti favorevoli, 62 contrari e 2 astenuti. Il testo, composto da 40 articoli, è passato senza modifiche rispetto alla versione licenziata dalla Camera in prima lettura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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