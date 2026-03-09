IT Wallet | tessera elettorale digitale e altri documenti in arrivo entro febbraio 2027

Il progetto IT Wallet prevede che entro febbraio 2027 venga completato e integrato nell’app IO, offrendo ai cittadini la possibilità di conservare sullo smartphone la tessera elettorale digitale e altri documenti ufficiali rilasciati dalla Pubblica amministrazione. Questa iniziativa mira a riunire in un’unica piattaforma digitale tutti i principali documenti, semplificando l’accesso e l’utilizzo per gli utenti.

Secondo le nuove regole, gli uffici della PA avranno un anno di tempo per adeguarsi, garantendo la disponibilità di tutti i documenti anche in formato digitale, accessibili quindi tramite il portafoglio virtuale. Al momento IT Wallet è operativo nell’app IO, ma con funzionalità limitate. Gli utenti possono caricare solo tre documenti: la patente di guida, la tessera sanitaria e la Carta europea della disabilità. Il DCPM firmato il 18 febbraio 2026 punta a ampliare progressivamente l’offerta. Tra le novità più rilevanti è prevista l’introduzione della tessera elettorale digitale, che andrà ad arricchire l’ecosistema dei documenti disponibili. Il progetto coinvolge diverse istituzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Billipop.com

