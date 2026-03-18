Eze e Declan Rice due prodezze da cineteca | Arsenal-Bayer Leverkusen gli highlights

L'Arsenal ha vinto 2-0 contro il Bayer Leverkusen nella partita di Champions League, assicurandosi così l'accesso ai quarti di finale. Durante l'incontro, Eze e Declan Rice hanno segnato due gol di grande livello, contribuendo alla vittoria della squadra. Gli highlights della partita mostrano le reti realizzate dai due giocatori, che hanno deciso il risultato finale.

L’Arsenal non sbaglia: batte 2-0 il Bayer Leverkusen e si qualifica ai quarti di Champions League. In gol Eze e Declan Rice, autori di due prodezze. Il primo controlla fuori area e calcia al volo all'incrocio dei pali, il secondo punta la porta avversaria e di controbalzo tira dal limite piazzando la palla nell'angolo sinistro. Guarda gli highlights . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eze e Declan Rice, due prodezze da cineteca: Arsenal-Bayer Leverkusen, gli highlights Articoli correlati Arsenal Bayer Leverkusen 2-0: Gunners in scioltezza, Eze e Rice mettono la firma sui quarti di finaleFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Leggi anche: Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1: gol e highlights Aggiornamenti e contenuti dedicati a Declan Rice Temi più discussi: L'Arsenal vola ai quarti: 2-0 al Bayer Leverkusen, affronterà lo Sporting; Eze e Declan Rice, due prodezze da cineteca: Arsenal-Bayer Leverkusen, gli highlights; Champions League: Sporting, Paris, Arsenal e Real Madrid volano ai quarti di finale; Champions: Eze e Rice trascinano l’Arsenal ai quarti, Bayer Leverkusen ko. Arsenal, missione compiuta: Leverkusen battuto e quarti centratiLONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sarà l’Arsenal l’avversaria dello Sporting Lisbona ai quarti di finale di Champions League. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Arteta stende per 2-0 il Bayer Leve ... msn.com Eze e Rice affondano il Bayer Leverkusen, l'Arsenal vince 2-0 e si qualifica ai quarti di Champions LeagueI Gunners dominano la partita di ritorno dopo l'1-1 dell'andata ed eliminano il Bayer Leverkusen dalla Champions League ... msn.com Dopo aver baciato la maglia dell'Eire in seguito ad un gol siglato per la sua nazionale, Declan Rice affermò: “I miei nonni sono di Cork. Sfortunatamente non ci sono più, ma sarebbero molto orgogliosi. Quando il tuo Paese chiama per darti una chance di ind - facebook.com facebook