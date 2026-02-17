Arsenal in Martin Odegaard parla mentre Declan Rice punta a diventare capitano su Saka

L’Arsenal sta discutendo con Martin Odegaard, il capitano del club, sul suo possibile addio, mentre Declan Rice mira a diventare il nuovo capitano al posto di Saka. Odegaard ha recentemente espresso dubbi sul suo ruolo nel team, alimentando le voci di un suo possibile trasferimento. Nel frattempo, Rice si prepara a raccogliere la fascia di capitano e vuole rafforzare il suo ruolo nello spogliatoio.

Breaking: Secondo quanto riferito, l'Arsenal sarebbe in trattative con il capitano del club Martin Odegaard riguardo al suo futuro a lungo termine, con crescenti indicazioni che il centrocampista norvegese potrebbe lasciare gli Emirati per esplorare nuove opportunità quest'estate. Secondo un importante insider di X, i Gunners hanno già identificato il loro prossimo leader, con Declan Rice pubblicizzato come il più probabile successore a prendere la fascia da braccio la prossima stagione. Declan Rice potrebbe essere il nuovo capitano dell'Arsenal. (Foto di Stuart MacFarlaneArsenal FC tramite Getty Images) Passando ai social media, l'ITK ha dichiarato che l'Arsenal ha iniziato i colloqui con Odegaard sul suo futuro, con il centrocampista desideroso di esplorare nuove opportunità in estate Con il futuro di Odegaard nel club incerto, si dice che nel caso in cui la stella norvegese lasci il club, l'ex capitano del West Ham Rice dovrebbe indossare la fascia.