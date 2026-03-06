Abbattimento liste d' attesa sanità in Puglia | a febbraio e inizio marzo chiamate 75mila persone

Tra il 2 febbraio e il 4 marzo, in Puglia, sono state chiamate 75.315 persone per riprogrammare appuntamenti, esami e visite mediche, nell’ambito di un intervento regionale volto a ridurre le liste d’attesa. L’operazione è stata realizzata dalla Regione con il supporto di enti e aziende del settore sanitario. Nella fase, sono stati coinvolti numerosi cittadini che avevano prenotazioni sospese o da riprogrammare.

In tutto sono state anticipate 34.007 prenotazioni ed eseguite 24.269 prestazioni Oltre 75mila (per l'esattezza 75.315) persone sono state richiamate dal 2 febbraio al 4 marzo per riprogrammare i propri appuntamenti con esami e visite, nell'ambito del piano di abbattimento delle liste d'attesa messo in atto dalla Regione Puglia ed eseguito in collaborazione con enti e aziende sanitarie. In tutto sono state anticipate 34.007 prenotazioni ed eseguite 24.269 prestazioni. In particolare per le visite e gli esami con priorità U e B i recall sono stati 66.955, le prenotazioni anticipate 33.077 e quelle già erogate 21.368; per i ricoveri le persone già contattate sono 8. 🔗 Leggi su Baritoday.it

