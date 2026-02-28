Liste d?attesa la Puglia accelera | 26mila esami anticipati Decaro contro il governo sulla riforma della sanità

In Puglia, si sono svolti oggi e domani oltre 26.000 esami anticipati, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa. La Regione ha avviato un piano per accelerare le prestazioni sanitarie, coinvolgendo centinaia di interventi chirurgici e visite. Il sindaco ha espresso critiche nei confronti del governo in merito alla riforma sanitaria.

Centinaia di prestazioni e operazioni chirurgiche anche oggi e domani, si intensifica il piano di abbattimento delle liste di attesa della Regione Puglia che fa registrare già buoni numeri: a ieri sono stati richiamati 54.222 pazienti, anticipate 26.225 prestazioni (visite, esami, ricoveri) ed eseguite 17.056. Ma, intanto, si registra uno scontro tra il governatore Antonio Decaro e il governo proprio in tema di sanità: ieri il presidente ha criticato il disegno di legge per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale. «I cittadini chiedono sanità territoriale. Nella nuova proposta di legge, per la quale non sono stati consultati i... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Decaro: misure urgenti per la sanità e prime nomine Regione Puglia, imminente il piano per le liste d'attesaIl piano per l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità pugliese sarà presentato nelle prossime ore dal presidente Antonio Decaro.

Ecco la giunta Decaro: chi sono gli assessori Regione Puglia, il presidente e il leggero ritardo nella presentazione: "siamo in attesa di chi deve occuparsi delle liste d'attesa" (Pentassuglia, Sanità)Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha nominato i dieci assessori che compongono la giunta regionale.

Per Giorgia Meloni le “liste bloccate” erano una vergogna nel 2014. Oggi vanno bene - facebook.com facebook

