Juventus Tudor esonerato dal Tottenham | De Zerbi lo sostituirà

Il Tottenham ha annunciato l'esonero di Igor Tudor dopo appena 44 giorni alla guida della squadra. La decisione arriva a pochi mesi dall'inizio della stagione e segna il secondo cambio di allenatore nello stesso arco temporale. Al suo posto, sarà chiamato a dirigere la squadra il tecnico De Zerbi.

Igor Tudor è stato esonerato dal Tottenham. Secondo esonero nell’arco di una sola stagione dopo 44 giorni sulla panchina degli Spurs. La sconfitta nello scontro diretto casalingo contro il Nottingham Forrest per 3-0 è stata fatale. L’ex allenatore bianconero Igor Tudor è stato esonerato dal Tottenham e al suo posto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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