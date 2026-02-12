de zerbi e il valzer delle panchine via dal marsiglia ecco il tottenham

Questa mattina il mondo del calcio ha assistito a un vero e proprio valzer di allenatori. Dopo aver lasciato il Marsiglia, De Zerbi ha firmato per il Tottenham, scatenando un effetto a catena di cambi e voci di mercato. È una situazione che potrebbe avere ripercussioni importanti anche per la prossima stagione.

Una mattina ti svegli e scopri che è partito un valzer di allenatori la cui portata è tutta da decifrare, ma l’impressione è che le onde generate saranno lunghe e arriveranno fino all’inizio della stagione prossima. La notizia che apre il domino con un piccolo boato nel mondo del pallone preso a calci arriva dalla Francia, ma riguarda un italiano: l‘ Olympique Marsiglia e l‘allenatore Roberto De Zerbi hanno annunciato nella notte la fine della loro collaborazione "di comune accordo". Ma facciamo fatica a credere che uno con il carattere di De Zerbi, che ha fatto quello che ha fatto per la sua squadra quando allenava in Ucraina all’inizio del conflitto, abbia accettato di mollare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

