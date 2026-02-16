Alimentazione e longevità | l' incontro al Comitato di quartiere San Francesco

Il dottor Matteo De Roberto ha parlato di come l’alimentazione influisce sulla longevità durante l’incontro nel Comitato di Quartiere San Francesco a Salerno, che si è svolto il 26 febbraio alle 18. La riunione ha attirato numerosi residenti interessati a scoprire i segreti di una dieta sana per vivere più a lungo.

Riflettori puntati su "Alimentazione e longevità" presso il Comitato di Quartiere San Francesco di Salerno, il 26 febbraio, alle ore 18, con il dottor Matteo De Roberto. Ad organizzare l'iniziativa, lo stesso Comitato di quartiere presieduto da Laura Vitale: obiettivo è promuovere uno stile alimentare corretto che possa far aggiungere anni alla vita, soffermandosi anche sui modelli che influenzano infiammazione, metabolismo, rischio di malattie croniche e qualità dell'invecchiamento. L'ingresso è gratuito.