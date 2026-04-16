Dopo aver trascorso alcuni giorni negli Stati Uniti, Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia e si trova ora a Roma. L’obiettivo principale è incontrare Antonio Conte, un appuntamento che è stato segnato in calendario. La data di questo incontro è stata comunicata ufficialmente e si attende con attenzione. Nessuna conferma è ancora arrivata sui temi che verranno affrontati durante l’incontro.

Aurelio De Laurentiis è rientrato a Roma dagli Stati Uniti e prepara l’incontro decisivo con Antonio Conte. Secondo Sky Sport, il presidente e l’allenatore si confronteranno dopo la certezza matematica della qualificazione in Champions League. De Laurentiis e Conte, i temi che dividono. L’incontro tra presidente e tecnico affronterà questioni concrete. Sul tavolo il ringiovanimento della rosa e la riduzione del monte ingaggi. Due priorità che rispecchiano visioni diverse: Conte vuole competitività immediata, De Laurentiis punta a sostenibilità economica. Il vertice non è una formalità. Serve a chiarire la posizione del tecnico sulle prospettive future e verificare l’allineamento progettuale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis è in Italia, ora si attende l’incontro con Conte: un evento è segnato in rosso

Annuncio ufficiale di De Laurentiis su Antonio Conte: il tweet del presidente del Napoli.

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