Emiliano Viviano si dice convinto: il Milan può puntare allo Scudetto se continua a giocare come ha fatto di recente. L’ex portiere di Serie A commenta il momento della squadra rossonera e non nasconde la sua fiducia. Secondo lui, con questa forma, nessuno può sottovalutare i rossoneri nella corsa al titolo.

Il successo contro il Bologna ha permesso al Milan di rimanere agganciato all'Inter. Manca meno di un mese al derby – in programma domenica 8 marzo – e i punti di distanza tra le due squadre sono soltanto cinque. Come nella stagione 202122, il campionato si potrebbe decidere in un testa a testa fino all'ultima giornata tra le due squadre del naviglio, ci ricordiamo tutti come andò a finire quella volta. Sul tema si è espresso anche Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A. In un intervento sul canale YouTube di 'Sportium.fun', ha parlato di Milan e della lotta scudetto. Ecco le sue parole: "Il Milan mi ha stupito, non perché ha vinto, ma perché ha giocato bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viviano è sicuro: “Il Milan può lottare per lo Scudetto, se gioca così è tosta per tutti”

Approfondimenti su Viviano SerieA

Simone Braglia ha commentato a TMW Radio la situazione del Milan e le prestazioni recenti della squadra, focalizzandosi anche sulla gestione di Allegri.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ecco perché il MILAN può vincere lo scudetto (e perché no) | La Tripletta

Ultime notizie su Viviano SerieA

Argomenti discussi: Cosa ha portato Allegri e quello che è mancato fino ad ora al Milan, Viviano non ha dubbi: Può fare meglio; Viviano: Maignan il portiere più forte del mondo? No, Donnarumma è meglio; Viviano sicuro: Allegri quando parla del 4 posto non bluffa; VIVIANO: Con Gasperini si può arrivare quarti; TRANI: Ci sono poche possibilità di andare in Champions.

Lazio, Viviano contro Lotito: È un ricattatore! Dovrebbe vergognarsiIn collegamento a Radio Radio, l’ex portiere Emiliano Viviano ha parlato della situazione che sta vivendo la Lazio soffermandosi, nello specifico, sulla gestione del presidente Lotito. lalaziosiamonoi.it

Viviano attacca Lotito: «È un ricatto chiedere al giocatore di rinunciare allo stipendio! Le vere vittime sono…»Emiliano Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina, ha parlato della situazione attuale vissuta dalla Lazio. Le sue dichiarazioni Duro attacco di Emiliano Viviano verso il presidente biancocelest ... lazionews24.com

Viviano senza filtri: “Conte fa il capopopolo. Questo Napoli non è giudicabile” Intervento diretto, toni netti e nessuna mediazione. Emiliano Viviano, ospite a Il Bello del Calcio su Televomero, ha analizzato il momento del Napoli e la gestione di Antonio Conte, s facebook

Viviano: “Maignan il portiere più forte del mondo No, Donnarumma è meglio” #SempreMilan #ACMilan #milan x.com