Alle 18.30 si gioca la partita tra Cagliari e Napoli all'Unipol Domus. L’allenatore del Cagliari schiera De Bruyne tra i titolari, mentre Folorunsho ed Esposito sono in campo al posto di Pisacane. I padroni di casa cercano punti utili per migliorare la posizione in classifica, mentre il Napoli affronta la sfida con alcuni cambi rispetto alle ultime partite.

(3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Gilmour, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All: Conte (3-5-2) Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Zappa, Deiola, Gaetano, Sulemana, Palestra; Folorunsho, Esposito. All: Pisacane A dirigere l'incontro sarà Mariani, assistito da Bindoni e Tegoni, con Perri quarto uomo. Var affidato a Marini e Serra. Cagliari-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento anche a Dazn 1, la gara sarà visibile sul canale 214 di Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18.30 Cagliari-Napoli: Conte con De Bruyne titolare. Folorunsho-Esposito per Pisacane

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