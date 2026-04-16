De Bruyne | A Napoli percepisci che esiste una sola squadra Mi sto ambientando abbastanza bene

Il centrocampista ha commentato l’atmosfera a Napoli, affermando che si percepisce chiaramente la presenza di un’unica squadra, e ha aggiunto di essere in fase di ambientamento. Ha inoltre sottolineato gli ultimi risultati della squadra, evidenziando di aver accumulato molti punti nelle partite recenti, anche se non sono riusciti a ottenere la vittoria piena contro la squadra avversaria in una partita specifica.

“Abbiamo conquistato molti punti in queste ultime partite, anche se non abbiamo preso i tre punti a Parma. Sento che c’è qualcosa di diverso da quando sono tornato, l’atmosfera è un po’ più positiva: era stato un momento difficile. Abbiamo provato a competere, abbiamo conquistato tanti punti e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

De Bruyne a spasso per Napoli: delirio in centro

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