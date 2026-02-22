De Bruyne è tornato | Napoli riabbraccia il suo leader Sto bene tornerò presto

Da napolipiu.com 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne si è ripreso da un infortunio e torna a giocare con il Napoli. La causa è la ripresa delle sue condizioni fisiche dopo settimane di assenza. Il centrocampista belga ha dimostrato di essere in forma e si prepara a rientrare in campo. I tifosi attendono con entusiasmo il suo debutto, che potrebbe arrivare già nelle prossime partite. La squadra si prepara a riaccoglierlo, sperando di rafforzare il reparto centrale.

"> Il ritorno del campione Kevin De Bruyne è di nuovo a Napoli. Il centrocampista belga è atterrato a Capodichino alle 15 dopo un volo privato partito da Anversa alle 13. Ad accoglierlo un van che lo ha condotto in città insieme ai familiari: ricomincia ufficialmente la sua avventura in azzurro. Poche parole, ma significative: «Sto bene. Fisicamente sto bene. Quanto ci vorrà per tornare in campo? Non lo so. Ai tifosi dico: tornerò presto». Un messaggio semplice, diretto, da leader. La lunga assenza Lo stop risale al 25 ottobre, nel match contro l’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, De Bruyne sul suo recupero fisico: "Sta andando molto bene. Spero di poter iniziare a correre presto"Kevin De Bruyne ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche, affermando che il recupero procede bene e spera di riprendere a correre presto.

De Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli»Kevin De Bruyne torna a parlare dopo il pareggio tra Napoli e Inter.

De Bruyne could leave Napoli after losing to AC Milan and the reason is Antonio Conte

Video De Bruyne could leave Napoli after losing to AC Milan and the reason is Antonio Conte??

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...; Il Napoli è pronto a riabbracciare De Bruyne: c’è la data del ritorno; Quando torna De Bruyne dall'infortunio? La nuova data e le ultime sulle sue condizioni; Napoli, De Bruyne pronto a tornare in Italia.

de bruyne è tornatoDe Bruyne è tornato a Napoli: l'arrivo del belga nel pomeriggio in cittàTutto secondo programma: nel pomeriggio Kevin De Bruyne è tornato a Napoli. Dopo l'infortunio con l'inter e l'intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB ... tuttonapoli.net

De Bruyne torna a Napoli: il trasportino con i gatti, la famiglia e il messaggio ai tifosiL'approdo a Capodichino del centrocampista belga, reduce dal lungo stop per la lesione muscolare riportata contro l'Inter ... corrieredellosport.it