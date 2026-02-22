De Bruyne è tornato | Napoli riabbraccia il suo leader Sto bene tornerò presto

Kevin De Bruyne si è ripreso da un infortunio e torna a giocare con il Napoli. La causa è la ripresa delle sue condizioni fisiche dopo settimane di assenza. Il centrocampista belga ha dimostrato di essere in forma e si prepara a rientrare in campo. I tifosi attendono con entusiasmo il suo debutto, che potrebbe arrivare già nelle prossime partite. La squadra si prepara a riaccoglierlo, sperando di rafforzare il reparto centrale.

"> Il ritorno del campione Kevin De Bruyne è di nuovo a Napoli. Il centrocampista belga è atterrato a Capodichino alle 15 dopo un volo privato partito da Anversa alle 13. Ad accoglierlo un van che lo ha condotto in città insieme ai familiari: ricomincia ufficialmente la sua avventura in azzurro. Poche parole, ma significative: «Sto bene. Fisicamente sto bene. Quanto ci vorrà per tornare in campo? Non lo so. Ai tifosi dico: tornerò presto». Un messaggio semplice, diretto, da leader. La lunga assenza Lo stop risale al 25 ottobre, nel match contro l’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli, De Bruyne sul suo recupero fisico: "Sta andando molto bene. Spero di poter iniziare a correre presto"Kevin De Bruyne ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche, affermando che il recupero procede bene e spera di riprendere a correre presto.

De Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli»Kevin De Bruyne torna a parlare dopo il pareggio tra Napoli e Inter.

De Bruyne could leave Napoli after losing to AC Milan and the reason is Antonio Conte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Che fine ha fatto De Bruyne? Dall'infortunio di ottobre nessuna traccia a Napoli...; Il Napoli è pronto a riabbracciare De Bruyne: c’è la data del ritorno; Quando torna De Bruyne dall'infortunio? La nuova data e le ultime sulle sue condizioni; Napoli, De Bruyne pronto a tornare in Italia.

De Bruyne è tornato a Napoli: l'arrivo del belga nel pomeriggio in cittàTutto secondo programma: nel pomeriggio Kevin De Bruyne è tornato a Napoli. Dopo l'infortunio con l'inter e l'intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB ... tuttonapoli.net

De Bruyne torna a Napoli: il trasportino con i gatti, la famiglia e il messaggio ai tifosiL'approdo a Capodichino del centrocampista belga, reduce dal lungo stop per la lesione muscolare riportata contro l'Inter ... corrieredellosport.it

DE BRUYNE è tornato! E sentite cosa dice in aeroporto VIDEO: https://bit.ly/4kQyfIm - facebook.com facebook

De Bruyne torna a Napoli dopo una lunga assenza x.com