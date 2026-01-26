juventus david dopo il napoli finalmente mi sto ambientando

Jonathan David ha commentato la sua esperienza alla Juventus, sottolineando di sentirsi sempre più integrato nel team. Dopo la convincente vittoria casalinga contro il Napoli di Conte, il calciatore ha espresso soddisfazione per il percorso di adattamento, evidenziando la volontà di contribuire al successo della squadra. Le sue parole riflettono un momento di crescita personale e professionale, in un contesto di grande fiducia e ambizione.

Le parole di Jonathan David, grande protagonista della vittoria casalinga contro il Napoli di Conte per 3-0. Il canadese ha segnato il gol che ha dato via alla goleada dei bianconeri contro i partenopei.

Juventus, David “Mi voleva Napoli, ho scelto la Juve”Jonathan David ha recentemente condiviso alcuni retroscena sulla sua scelta di trasferirsi alla Juventus, rilasciando dichiarazioni in un'intervista a Repubblica.

