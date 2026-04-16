Davide Nanni Chef wild che cucina nel bosco | Nei ristoranti la perfezione fa perdere il lato umano

Dopo tante esperienze nei ristoranti, Chef Davide Nanni aveva perso l'entusiasmo. A Fanpage.it ha raccontato che ora invece, nell'agriturismo di famiglia e nei boschi della sua infanzia, ha ritrovato l'autenticità che ha sempre cercato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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