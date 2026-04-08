Lo chef wild Davide Nanni per Citra | preparerà una speciale carbonara abruzzese al Vinitaly

Durante il Vinitaly di Verona, lo stand del più grande consorzio di cooperative agricole abruzzese ospiterà lo chef Davide Nanni, noto come “wild”. Nanni preparerà una carbonara abruzzese rivisitata, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali. L’evento si svolgerà nel contesto della fiera dedicata ai vini italiani, con una particolare attenzione alle proposte della regione Abruzzo.

In occasione del Vinitaly, che svolgerà a Verona, nello stand del più grande consorzio di cooperative agricole abruzzese, Citra punta tutto sullo chef wild Davide Nanni. Per l’occasione uno dei volti social abruzzesi più amati preparerà live un piatto unico, dal titolo “Come se fosse d’Abruzzo la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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