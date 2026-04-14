Davide Marchello stupisce nei 400 stile libero dei campionati italiani e stacca il biglietto per Parigi

Durante i campionati italiani di nuoto 2026, si è svolta una finale molto combattuta nei 400 stile libero uomini, con un risultato che ha sorpreso molti. Uno dei nuotatori ha concluso la gara con un tempo che gli ha garantito la qualificazione per Parigi. La competizione si è conclusa con un arrivo al cardiopalma, lasciando il pubblico senza fiato.

La finale dell’arrivo al cardiopalma quella dei 400 stile libero uomini di questi campionati italiani di nuoto 2026. A Riccione, nel day-1 degli Assoluti primaverili, il titolo aveva anche un significato particolare: la qualificazione agli Europei 2026 di Parigi. Una valenza da Trials a tutti gli effetti e forse anche per questo la gara, dal punto di vista delle prestazioni, non ha rubato l’occhio. Di sicuro è stata decisamente interessante per la conquista del titolo, visto che tre atleti hanno concluso in appena 10 centesimi, meno di un battito di ciglia. A sorpresa è stato Davide Marchello a far saltare il banco. Grazie a una nuotata poderosa, Marchello è riuscito a mettere in acqua una grande progressione, riuscendo a toccare davanti a tutti la piastra in 3’47?76, guadagnandosi così il pass per la rassegna continentale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Marchello stupisce nei 400 stile libero dei campionati italiani e stacca il biglietto per Parigi Sofia Napoli stacca il pass per i Campionati Europei Juniores nei 400 mistiSofia Napoli della Chimera Nuoto centra il tempo minimo per i Campionati Europei Juniores nei 400 misti. Caltanissetta: 400 atleti nel cuore del tatami siciliano, in vista dei campionati italiani di combattimento.Caltanissetta si è confermata, nella giornata di domenica 8 febbraio 2026, un polo di riferimento per lo sport di combattimento in Sicilia.