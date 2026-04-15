In occasione della Giornata mondiale dell’arte, il 15 aprile 2026, andrà in onda su Rai Gulp un cortometraggio d’animazione intitolato

In occasione della Giornata mondiale dell’arte, che cade oggi 15 aprile 2026, il cortometraggio d’animazione David e io farà il suo debutto televisivo su Rai Gulp alle ore 11:25, con una replica programmata per le 21:30 e la successiva disponibilità su RaiPlay a partire dalla mezzanotte. L’opera, frutto del lavoro della casa di produzione Good Karma in sinergia con Rai Kids, mette al centro la figura di Michelangelo Buonarroti nel contesto della Firenze repubblicana del 1501, esplorando i dilemmi etici e politici legati alla collocazione della sua celebre statua. Il dilemma di un artista tra dovere civile e legami storici. La narrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michelangelo e il dilemma del David: il corto che svela il segreto

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