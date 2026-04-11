David e Io il capolavoro di Michelangelo è una star dell’animazione

Il David di Michelangelo, celebre scultura realizzata nel XVI secolo, continua a essere uno dei simboli più riconoscibili di Firenze e dell’arte italiana. Recentemente, una versione animata del capolavoro ha attirato l’attenzione internazionale, portando il nome dell’opera in nuove forme di intrattenimento. L’animazione, intitolata “David e Io”, ha visto la partecipazione di artisti e tecnici provenienti da diversi paesi e ha riscosso un notevole successo pubblico e mediatico.

Firenze, 11 aprile 2026 – Tra i tanti simboli di Firenze e dell’arte italiana, una star mondiale assoluta è il David di Michelangelo. La celebre rappresentazione dell’eroe biblico non fa notizia solo per le polemiche sui suoi usi “non istituzionali” ma anche per la sua capacità di raggiungere nuovi media e nuove platee di pubblico. Va anche in questo senso la sfida del cortometraggio animato (in 2D) “David e Io” che sarà presentato martedì 14 aprile in Palazzo Vecchio con due appuntamenti: il primo alle 10.30 dedicato ad alcune classi delle elementari) e l’altro alle 18 per il pubblico. Il David di Michelangelo non è nuovo nel mondo dei cartoon.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “David e Io”, il capolavoro di Michelangelo è una star dell’animazione Leggi anche: “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”: al Teatro Jolly Gianluca Iacono, una delle voci più celebri dell’animazione italiana Vannacci usa David di Michelangelo nei manifesti: la Galleria dell’Accademia lo fa rimuovereScoppia la polemica sull’utilizzo dell’immagine del celebre David di Michelangelo Buonarroti in ambito politico.